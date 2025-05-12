В США признали первенство России в гонке за одним типом оружия

Политика как она есть

Россия вместе с Китаем вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие. Об этом рассказал американский журнал 19fortyfive и подчеркнул, что РФ является первой страной, которой удалось изобрести подобные ракеты.