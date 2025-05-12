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Политика как она есть

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В США признали первенство России в гонке за одним типом оружия

В США признали первенство России в гонке за одним типом оружия

Россия вместе с Китаем вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие. Об этом рассказал американский журнал 19fortyfive и подчеркнул, что РФ является первой страной, которой удалось изобрести подобные ракеты.

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