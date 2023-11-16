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УКРАИНЕЦ ЗАТРЕБОВАЛ ОТ США НАГЛЫЙ "ПОДАРОК": СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНО

УКРАИНЕЦ ЗАТРЕБОВАЛ ОТ США НАГЛЫЙ "ПОДАРОК": СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНО

Перебравшийся в США украинец считает, что ему должны выдать 330 тысяч долларов. Некий украинский беженец по имени Сергей переехал в США и тут же попросил выделить ему 330 тысяч долларов на открытие пекарни и кофейни.

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