Денис Панкратов: «Есть надежда, что ситуация с Андрусенко и Кудашевым – недоразумение, а не приговор и не дисквалификация»

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов прокомментировал новость об отстранении российских пловцов Александра Кудашева и Вероники Андрусенко накануне Токио-2020.
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