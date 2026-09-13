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Газета.ру

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Карпин заявил, что Сафонов заслужил быть номинированным на звание вратаря мира

Карпин заявил, что Сафонов заслужил быть номинированным на звание вратаря мира

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на включение российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в число номинантов на звание лучшего голкипера мира.

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