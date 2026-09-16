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Медицина 2.0

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Врач опровергла популярный миф об алкоголе

Врач опровергла популярный миф об алкоголе

Врач Ана Перес Баллеста оценила правдивость утверждения, что если пить алкоголь только по выходным, то риск возникновения проблем со здоровьем будет ниже.

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