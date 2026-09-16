Врач опровергла популярный миф об алкоголе

Врач Ана Перес Баллеста оценила правдивость утверждения, что если пить алкоголь только по выходным, то риск возникновения проблем со здоровьем будет ниже.
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