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Царьград

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Марк Карни сформирует правительство вдвое меньше кабинета Трюдо

Марк Карни сформирует правительство вдвое меньше кабинета Трюдо

Марка Карни назначили премьер-министром Канады взамен Джастина Трюдо. Новый кабинет министров будет вдвое меньше, с числом членов от 15 до 20 человек.

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