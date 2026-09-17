На обочине — другая Америка в объективе фотографа-панка Майка Броди

Майк Броди ушел из дома в 18 лет, тогда и началось его путешествие. Поезда и люди, которые путешествуют с их помощью (не совсем легальными методами), — четыре года Майк скитался по Америке, фотографируя своих случайных попутчиков.
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