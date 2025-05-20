Группа «Ленинград» подпишет письмо о соблюдении законов на шоу в Новосибирске

Обращения с предложением запретить концерт ранее поступали в министерство культуры региона Участники группы «Ленинград», концерт которой активисты требовали запретить в Новосибирске, перед выступлением подпишут гарантийное письмо о соблюдении законодательства, сказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.