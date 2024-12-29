Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын© РИА Новости / POOL 1544 прочтения Вчера Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о стратегии "самого жесткого противодействия" США, а также содействии развития отношений с дружественными странами, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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