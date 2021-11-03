ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика"Русские хакеры" взломали Байрактары. Теперь их могут применить против Украины. Зеленский не верит, но уже на измене автор - Политические будни Радовалась Украина, да недолго. Такую надежду возлагала на Байрактары.Вернуться к статье168НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSerp i Molotбез коментариев!!!Валерий Ивонинсочинение на свободную тему пятикласника ...Ведищева Еленану не предки, а потомки же!Татьяна БраунА почему на медведя норковую шапку определили? Куда делась ушанка?Валерий ЮмашевТак ушанка-то из норки!...Скоро из соболя будет-боярская1...Татьяна БраунМишка заслужил!Александр Надоровне ну конечно весело, задорно и оптимистично все расписано.... если бы не было печально: восьмой год на Донбассе убивают людей, а в ответ только лозунги и ..... помощь "братскому" народуSamariumПетров и Баширов до янычаров со свидомыми теперь добрались...Вот ведь неугомонные... все им мало...Владимир ДомнинЗапостил какой-то бандеровец. Сейчас проблема у Украины объяснить незаконное применение, а оказывается, это опять "русские хакеры". "Радовалась Украина, да недолго. Такую надежду возлагала на Байрактары. А оказалось, что их взломать не сложнее, чем вай-фай роутер".ВКВладимир КудровЭто секретная информация была бы, если бы было на самом деле.Сергей ЗаецДаже если это и фейк!! То чудесный!! Ник то не в курсе. Правда это или нет. А вдруг!! И тогда полная ЖОПА!! Свои же цацки АТАКОВАЛИ. Это же пипец!! Европа заплюёт!!ЕКЕвгений КазанцевЛживый бредСергей ЗаецЛживый или нет!! А укропы в штаны насрут!! Поставь себя на их место. Ведь точно не знаешь, взломали или нет!!Галина СветлаяНе факт. В Карабахе их приземляли на раз два. Так что все возможно и это здорово, пора скрутить эту укропскую погань.АлексейТеперь Байрактары по ведерку торфа будут развозить по квартирам киевлян...............тоже польза.Ed RedВспомним Иран, как там спокойненько посадили амеровский БЛА, где то лет 10 назад. Тогда это было сложнее, новье и мало информации, однако сделали по наблюдениям. У турок все от турок, ляпы стопудово есть.Комментировать
Свежие комментарии