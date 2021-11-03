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"Русские хакеры" взломали Байрактары. Теперь их могут применить против Украины. Зеленский не верит, но уже на измене

"Русские хакеры" взломали Байрактары. Теперь их могут применить против Украины. Зеленский не верит, но уже на измене

автор - Политические будни Радовалась Украина, да недолго. Такую надежду возлагала на Байрактары.

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Serp i Molot
без коментариев!!!
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Петров и Баширов до янычаров со свидомыми теперь добрались...Вот ведь неугомонные... все им мало...
Владимир Домнин
Запостил какой-то бандеровец. Сейчас проблема у Украины объяснить незаконное применение, а оказывается, это опять "русские хакеры". "Радовалась Украина, да недолго. Такую надежду возлагала на Байрактары. А оказалось, что их взломать не сложнее, чем вай-фай роутер".
Владимир Кудров
Это секретная информация была бы, если бы было на самом деле.
Сергей Заец
Даже если это и фейк!! То чудесный!! Ник то не в курсе. Правда это или нет. А вдруг!! И тогда полная ЖОПА!! Свои же цацки АТАКОВАЛИ. Это же пипец!! Европа заплюёт!!
Евгений Казанцев
Лживый бред
Сергей Заец
Лживый или нет!! А укропы в штаны насрут!! Поставь себя на их место. Ведь точно не знаешь, взломали или нет!!
Галина Светлая
Не факт. В Карабахе их приземляли на раз два. Так что все возможно и это здорово, пора скрутить эту укропскую погань.
Алексей
Теперь Байрактары по ведерку торфа будут развозить по квартирам киевлян...............тоже польза.
Ed Red
Вспомним Иран, как там спокойненько посадили амеровский БЛА, где то лет 10 назад. Тогда это было сложнее, новье и мало информации, однако сделали по наблюдениям. У турок все от турок, ляпы стопудово есть.

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