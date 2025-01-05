Эксперт объяснил, почему не стоит привязывать покупку авто к месяцу или кредитной ставке

В связи с множеством причин, которые привели, а в дальнейшем приведут к еще большему удорожанию автомобилей, потребители в растерянности – что делать? Пора ли занять, где только можно (взять кредит) и все-такие купить новый автомобиль, потому что будет только «хуже и дороже», или ждать чуда, когда рынок сам себя отрегулирует и цены вернутся в приемлемое русло.