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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле изменятся 17 маршрутов из-за ремонта теплосети. Схемы движений

В Барнауле изменятся 17 маршрутов из-за ремонта теплосети. Схемы движений

Движение на проспекте Ленина ограничат в полдень, чтобы пропустить общественный и личный транспорт В Барнауле с 12:00 23 августа до 22:00 25 августа перекроют нечетная сторона проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Партизанской, в связи с чем изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает мэрия.

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