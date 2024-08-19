В Барнауле изменятся 17 маршрутов из-за ремонта теплосети. Схемы движений

Движение на проспекте Ленина ограничат в полдень, чтобы пропустить общественный и личный транспорт В Барнауле с 12:00 23 августа до 22:00 25 августа перекроют нечетная сторона проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Партизанской, в связи с чем изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает мэрия.