Интересуются Ираком: «Газпром нефть» и «Лукойл» планируют вложения в нефтегазовый сектор страны Татьяна АрестоваРоссийские нефтяные гиганты «Лукойл» и «Газпром нефть» намерены нарастить свои инвестиции в иракский нефтегазовый сектор.
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