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УКРАИНА ПРОИГРАНА. США ОТЫГРЫВАЮТСЯ НА КАЗАХСТАНЕ

УКРАИНА ПРОИГРАНА. США ОТЫГРЫВАЮТСЯ НА КАЗАХСТАНЕ

ФОТО: FLY OF SWALLOW STUDIO/ SHUTTERSTOCK.COM ОЛЕГ БЕЛИКОВ Сосед и партнёр России Казахстан, похоже, начинает обозначать свои "красные линии" в отношениях с Москвой, которая ещё в январе помогла стране избежать кровопролитной гражданской войны.

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