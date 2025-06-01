Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно, как преступники подорвали опоры под поездами в двух областях в РФ

Стало известно, как преступники подорвали опоры под поездами в двух областях в РФ

Причиной обрушения железнодорожного моста под Курском, как и в Брянске, стал подрыв опор. Неизвестные заложили два взрывных устройства — одно под опору моста, другое под железнодорожное полотно примерно в 30 метрах до начала конструкции.

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