Просроченную гумпомощь для бойцов СВО и флаг Украины нашли у главы волонтёров в Ростовской области

Мужчина называет видео, которое появилось в сетях, подставой.В гараже одного из руководителей волонтёрского центра в Зернограде, который занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции, обнаружили склад с продовольствием (причём просроченным) и другими предметами, которые предназначались для отправки военнослужащим России.
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