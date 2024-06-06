Просроченную гумпомощь для бойцов СВО и флаг Украины нашли у главы волонтёров в Ростовской области

Мужчина называет видео, которое появилось в сетях, подставой.В гараже одного из руководителей волонтёрского центра в Зернограде, который занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции, обнаружили склад с продовольствием (причём просроченным) и другими предметами, которые предназначались для отправки военнослужащим России.