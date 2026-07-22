Сахарозаменители могут ухудшить память и внимание

www.globallookpress.com/Christian Ohde/imageBROKER.com Сахарозаменители могут быть связаны с более быстрым снижением когнитивных функций у взрослых людей, однако научное сообщество пока не пришло к окончательным выводам о прямой причине такого эффекта.
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