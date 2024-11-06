Private Division продана неизвестному покупателю после закрытия двух студий Take-Two Tak...

Private Division продана неизвестному покупателю после закрытия двух студий Take-TwoTake-Two продала независимого издателя Private Division неизвестному покупателю (частной инвестиционной компании) на фоне закрытия студий Roll7 и Intercept Games.
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