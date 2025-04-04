Сколько проездных карт приобрели астраханцы

Проездные в Волгабасах продолжают набирать обороты популярности. По информации директора оператора единой системы управления общественным транспортом Астраханской области Ангелины Масаутовой, пассажиры оформили более 50 тысяч проездных карт.
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