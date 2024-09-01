1 сентября Конаковский округ Тверской области атаковали дроны. Как сообщало ТИА ранее, в небе над Конаково системой ПВО были сбиты пять дронов.
Последствия атаки ВСУ на Конаковскую ГРЭС в Тверской области (ВИДЕО)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
"Русская весна", а где кадры с последствиями от ударов ВС РФ, что вы нам гоните кадры атак врага и замалчиваете, умышленно, об успешных атаках ВС РФ.
Ответить
12 час.
ИИ
Иван Иванов
Во времена ВОВ у населения отбирали радиоприемники,вот у наших долбоебов нужно отбирать смартфоны чтобы они не делились фотками в сети.Болтун находка для шпиона,а мы ещё и с фото документами,молодцы,буданов оценит.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии