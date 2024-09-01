Русская весна
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Русская весна

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Последствия атаки ВСУ на Конаковскую ГРЭС в Тверской области (ВИДЕО)

Последствия атаки ВСУ на Конаковскую ГРЭС в Тверской области (ВИДЕО)

1 сентября Конаковский округ Тверской области атаковали дроны. Как сообщало ТИА ранее, в небе над Конаково системой ПВО были сбиты пять дронов.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
&quot;Русская весна&quot;, а где кадры с последствиями от ударов ВС РФ, что вы нам гоните кадры атак врага и замалчиваете, умышленно, об успешных атаках ВС РФ.
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12 час.
ИИ
Иван Иванов
Во времена ВОВ у населения отбирали радиоприемники,вот у наших долбоебов нужно отбирать смартфоны чтобы они не делились фотками в сети.Болтун находка для шпиона,а мы ещё и с фото документами,молодцы,буданов оценит.
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12 час.

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