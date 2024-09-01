"Русская весна", а где кадры с последствиями от ударов ВС РФ, что вы нам гоните кадры атак врага и замалчиваете, умышленно, об успешных атаках ВС РФ.

ИИ

Иван Иванов

Во времена ВОВ у населения отбирали радиоприемники,вот у наших долбоебов нужно отбирать смартфоны чтобы они не делились фотками в сети.Болтун находка для шпиона,а мы ещё и с фото документами,молодцы,буданов оценит.