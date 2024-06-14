«Хочу, чтобы бывшая подруга осталась в однушке с двумя детьми и без работы – пусть платит по счетам!» – говорит Людмила— …Одиннадцать лет назад я чуть было не вышла замуж, – рассказывает тридцатидвухлетняя Людмила.
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