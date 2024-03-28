90-летняя Джоан Коллинз сделала признание, неприятно поразившее ее фанатов

Актриса смутила своих поклонников. Джоан Коллинз со своим мужем номер пять - Перси Гибсоном LEGION-MEDIAМногочисленные фанаты заслуженного ветерана Голливуда, актрисы Джоан Коллинз были однозначно уверены в том, что, дожив до такого преклонного возраста, она придерживается исключительно здорового образа жизни.
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