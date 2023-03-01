Эксперты обозначили приоритетные каналы сбыта российской продукции вне Запада

Переориентирование нереализованного экспорта товаров из РФ в крупнейшие дружественные страны может существенно увеличиться, составив в общей сложности 37 млрд долларов (около 2,7 трлн рублей).
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