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Эксперты обозначили приоритетные каналы сбыта российской продукции вне Запада

Эксперты обозначили приоритетные каналы сбыта российской продукции вне Запада

Переориентирование нереализованного экспорта товаров из РФ в крупнейшие дружественные страны может существенно увеличиться, составив в общей сложности 37 млрд долларов (около 2,7 трлн рублей).

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