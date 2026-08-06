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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Канчельскис: «В РПЛ и так мало российских тренеров, а вы предлагаете еще и Галактионова убрать. Клубам нужно повернуться в сторону наших, а не уповать на иностранцев»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на возможную отставку Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива».

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