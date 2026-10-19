© NormanCook/Shutterstock/FOTODOMВ Ташкенте возникли проблемы с электричеством из-за падения воздушного шара на распределительное устройство, сообщает в Telegram-канале минэнерго Узбекистана.
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