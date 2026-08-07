16 человек пострадали при атаках ВСУ за сутки в российском регионе

16 человек пострадали при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Шуваев в «Максе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии