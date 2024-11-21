В Твери молодёжь познакомилась с профессиями будущего

20 ноября в Твери в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» состоялся молодёжный фестиваль «Профессии будущего» Мероприятие предоставило подрастающему поколению возможность познакомиться с современными тенденциями на рынке труда и перспективными направлениями профессионального развития, сообщили в пресс-службе Правительства Тверской области.