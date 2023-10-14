Почему квашеная капуста получается сопливая, лучшие дни для соления после Покрова в 2023 году Марина ОнегинаФерментированная капуста — неотъемлемый атрибут зимнего стола, ведь как же без нее обойтись при приготовлении ароматных щей? Однако не каждая хозяйка может похвастаться идеальным результатом, и часто она не понимает, где была допущена ошибка.