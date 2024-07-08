«Большой пролом фронта ВСУ у Торецка»: Армия РФ очень глубоко вклинилась в оборону врага: Торецк новости СВО — Операция по освобождению ВС России города Торецк (Дзержинск) в ДНР — 08.07.2024 г.

Торецк новости, сегодня к утру 8 июля 2024 г., Торецк новости сегодня, к утру 08.07.24 г.: Обзор текущих событий в СМИ: «Большой пролом фронта ВСУ у Торецка»: Армия РФ очень глубоко вклинилась в оборону врага.