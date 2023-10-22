Самый известный танкист СВО: кто такой майор Иван Додосов, который захватил два танка и повторил подвиг Ивана Кобякова Елена ВайленкоВ мире много героев и подвигов воинов с именами, способными напомнить о славных страницах истории.
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