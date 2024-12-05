Москва, Сочи, Казань, Таиланд. Турагенты рассказали, куда полетят уральцы на Новый год

Большинство жителей России встретит новогоднюю ночь дома, однако каждый восьмой собирается отправиться в путешествие по стране в рождественские каникулы – в этот раз они продлятся с 30 декабря по 8 января включительно, то есть 10 дней.
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