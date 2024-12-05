РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    На все воля божья.... Значит грехов перевалило у него перед народом России....Володин заразился...
  • Харченко Александр
    Премьер под стать жене Макрона, нужен молоденькийПолитический криз...
  • Светлана Зуева
    До последнего хохла!«Переговоры с поз...

Москва, Сочи, Казань, Таиланд. Турагенты рассказали, куда полетят уральцы на Новый год

Москва, Сочи, Казань, Таиланд. Турагенты рассказали, куда полетят уральцы на Новый год

Большинство жителей России встретит новогоднюю ночь дома, однако каждый восьмой собирается отправиться в путешествие по стране в рождественские каникулы – в этот раз они продлятся с 30 декабря по 8 января включительно, то есть 10 дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх