VG

Vasily Golov

Какая это истина,если Артемовск штурмовали 224 дней.Просто не было слаженной работы авиации,артиллерии и штурмующими.Штурм Авдеевки- не более 8 недель.Тут по просьбу штурмующих работала авиация и артиллерия и мотивация у солдат.Ужас наводит ВСУ на жителей Донбасса,Белгородской,Брянской и Курской обл.Солдат СВО гуманен.Он уничтожает объекты военные.Где ужас населения Днепропетровской,Запорожской,Харьковской обл.Они в досягаемости.Гуманизм мешает штурмовать города. Не надо быть ветераном,надо просто знать военное дело.Храбрость берет города всеми силами и вооружением.