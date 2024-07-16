За что им нас любить? «Роccия - карлик, я поcтавлю eё на колeни.» Карл 12-й, XVIII вeк. Швeция навceгда лишилacь cтaтуca вeликoй дepжaвы.
ВЕТЕРАНА "ВАГНЕРА" ДОЛЖЕН УСЛЫШАТЬ БЕЛОУСОВ: ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ФРОНТУ, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ КИЕВ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Какая это истина,если Артемовск штурмовали 224 дней.Просто не было слаженной работы авиации,артиллерии и штурмующими.Штурм Авдеевки- не более 8 недель.Тут по просьбу штурмующих работала авиация и артиллерия и мотивация у солдат.Ужас наводит ВСУ на жителей Донбасса,Белгородской,Брянской и Курской обл.Солдат СВО гуманен.Он уничтожает объекты военные.Где ужас населения Днепропетровской,Запорожской,Харьковской обл.Они в досягаемости.Гуманизм мешает штурмовать города. Не надо быть ветераном,надо просто знать военное дело.Храбрость берет города всеми силами и вооружением.
Ответить
2 час.
Геннадий Сытник
Щас Кицис придёт, расскажет.
Ответить
2 час.
АС
Анатолий Страшко
Александр, это не трёп. Это было. Но об этом не распространяются по известным причинам. Я мог спросить об этом у офицера ВВС России.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии