WAFA: тела из массового захоронения в Газе имеют признаки изъятия органов

Сотрудники медицинских и спасательных служб во время извлечения тел мирных жителей из массового захоронения на территории медкомплекса «Насер» в городе Хан-Юнис в секторе Газа сообщили, что обнаружили у погибших признаки изъятия внутренних органов, передает издание WAFA.