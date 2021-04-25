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Автопортал 100.ks.ua

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Как купить автомобиль из США и не попасть на деньги?

Как купить автомобиль из США и не попасть на деньги?

С каждым днем, все больше автомобилей пригоняют из США. Команда Автопортала 100.ks.ua решила разобраться с вопросом и рассказать, как обманывают украинцев при покупке б/у авто из США, а так же, дать советы как купить автомобиль из США и не попасть на деньги.

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