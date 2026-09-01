Александра Трусова: «Осознала, что впервые за 4 года выйду на соревновательный лед. Впервые за долгое время волнение вдруг стало приятным»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова призналась, что впервые за долгое время чувствует приятное волнение перед возвращением на соревновательный лед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- У Исака «незначительная травма» – форвард возвращается в «Ливерпуль» и не сыграет за Швецию в ближайших матчах
- Хавьер Тебас: «Наполненность календаря приближается к пределу. Все больше матчей и турниров. Все это ложится на игроков, которым платят клубы»
- Китай Новая Зеландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 27 сентября 2026
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым