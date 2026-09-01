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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александра Трусова: «Осознала, что впервые за 4 года выйду на соревновательный лед. Впервые за долгое время волнение вдруг стало приятным»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова призналась, что впервые за долгое время чувствует приятное волнение перед возвращением на соревновательный лед.

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