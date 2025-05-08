Ox Security получает новые 60 миллионов долларов на сканирование уязвимостей в коде

В то время как «вайб кодинг» набирает популярность, а технологические компании подталкивают разработчиков к использованию инструментов генеративного искусственного интеллекта, платформа, сканирующая уязвимости в коде, созданном искусственным интеллектом, привлекла новый раунд финансирования.