Ox Security получает новые 60 миллионов долларов на сканирование уязвимостей в коде

В то время как «вайб кодинг» набирает популярность, а технологические компании подталкивают разработчиков к использованию инструментов генеративного искусственного интеллекта, платформа, сканирующая уязвимости в коде, созданном искусственным интеллектом, привлекла новый раунд финансирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии