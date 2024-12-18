С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАРИНА!!! Ах, моя головушка седая, Закружись еще, ну, хоть разок. Я хочу в любви, как масло, таять И твердеть, как мартовский росток… Среди женщин есть одна такая, От которой шибче сердца прыть.
Ах, моя головушка седая (Юрий Михайлов)
Комментарии
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Елена НН
Всем сайтом Поэзия мы поздравляем Марину с днём рождения! Привет от всех нас!
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38 мин.
Елена НН
Стих замечательный. Каждая женщина хотела бы такое поздравление услышать. Марине повезло!
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37 мин.
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