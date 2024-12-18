ПОЭЗИЯ
ГлавнаяБлогКомната для дебатовПравила сайтаВаши темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПОЭЗИЯ

167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена НН
    Стих замечательный. Каждая женщина хотела бы такое поздравление услышать. Марине повезло!Ах, моя головушка...
  • Елена НН
    Всем сайтом Поэзия мы поздравляем Марину с днём рождения! Привет от всех нас!Ах, моя головушка...
  • Елена НН
    Была ли та империя, что называлась Датской? И почему в ней всё на пять, а не на два? Причём там вдруг елей? Он льё...Фонарь глядит во ...

Ах, моя головушка седая (Юрий Михайлов)

Ах, моя головушка седая (Юрий Михайлов)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАРИНА!!!   Ах, моя головушка седая, Закружись еще, ну, хоть разок. Я хочу в любви, как масло, таять И твердеть, как мартовский росток…   Среди женщин есть одна такая, От которой шибче сердца прыть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена НН
Всем сайтом Поэзия мы поздравляем Марину с днём рождения! Привет от всех нас!
Ответить
38 мин.
Елена НН
Стих замечательный. Каждая женщина хотела бы такое поздравление услышать. Марине повезло!
Ответить
37 мин.

Картина дня

наверх