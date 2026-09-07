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"Врачи не понимают, что со здоровьем моей принцессы". Возлюбленный Лерчек сделал заявление на фоне её госпитализации

"Врачи не понимают, что со здоровьем моей принцессы". Возлюбленный Лерчек сделал заявление на фоне её госпитализации

Возлюбленный Лерчек (Валерия Чекалина), 38-летний аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, заявил, что врачи не понимают, что происходит с блогершей, которую ранее госпитализировали из-за "адских болей" в ногах и спине.

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