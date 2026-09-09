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Русский Днепропетровск

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Трюк Банковой на фоне киевских пожаров: Зеленский с легкостью предал Уиткоффа с Кушнером

Трюк Банковой на фоне киевских пожаров: Зеленский с легкостью предал Уиткоффа с Кушнером

Радомир Маркуш 8 сентября 2026 г., 20:58   Кто и зачем слил секретную информацию о срочной поставке Украине ракет AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM в течение ….

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