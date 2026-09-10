10 сентября — Единый день световозвращающих элементов: как оставаться заметным на дороге осенью. С приходом осени световой день сокращается, а погодные условия нередко ухудшают видимость на дорогах: сумерки наступают раньше, частыми спутниками поездок становятся дождь, туман и пасмурность — сообщает Управление Госавтоинспекции Тверской области.
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