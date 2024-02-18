Рейтинг уважения Правительства РФ 3% – Мишустин не пора ли на покой?

Россиянин

Как обычно, автор предпочел не быть известным. Ну просто высер на тему? желаемое за действительное. Но видимо таков был заказ. Ну автору неразборчив. Ему деньги важнее всего. Из жидов скорее всего. Этих угрызения советсти не мучают. Их мучает то, что деньги остаются в нашем мире, а они идут в мир иной голыми.