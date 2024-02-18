Добрый Мир
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Добрый Мир

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Рейтинг уважения Правительства РФ 3% – Мишустин не пора ли на покой?

Рейтинг уважения Правительства РФ 3% – Мишустин не пора ли на покой?

В любой стране вне зависимости от формы правления весьма важная роль в формировании уровня жизни, образования, культуры, свободы слова, безопасности, здоровья и много чего возложена на правительство.

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Комментарии
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Россиянин
Как обычно, автор предпочел не быть известным. Ну просто высер на тему? желаемое за действительное. Но видимо таков был заказ. Ну автору неразборчив. Ему деньги важнее всего. Из жидов скорее всего. Этих угрызения советсти не мучают. Их мучает то, что деньги остаются в нашем мире, а они идут в мир иной голыми.
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7 час.
Галина
Дурацкая статья, ни о чем.
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3 час.
Лев Добрый
Галина, на вкус и цвет, как говорится............... По Горбачёву, это есть плюрализм мнений, а по нашему - не согласный с политикой Правительства. Здесь нет ничего страшного!🤠👍👈
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2 час.

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