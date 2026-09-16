R.J. Decker Season 2 Premiere: Scott Speedman Breaks Down R.J. And Emi's 'Weird' Reunion, The Return Of An Old Flame, And More — Grade It!

Scott Speedman takes TVLine inside the R.J. Decker Season 2 premiere, from R.J. and Emi's "tough" scene to the return of a familiar face from Mel's past.
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