А что, если я вам скажу, что в Киев прилетели корейские ракеты KN-23(24)?! А не "Искандеры"

Коллаж Царьграда Влад Шлепченко "Кимскандеры" c чудовищными весом разносят бункеры в Киеве: Россия нанесла удар северокорейскими ракетами Русская армия применяла ракеты KN-23 минувшей зимой, однако, по слухам, у них обнаружились большие проблемы с точностью и надёжностью.