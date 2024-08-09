Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 634 подписчика

А что, если я вам скажу, что в Киев прилетели корейские ракеты KN-23(24)?! А не "Искандеры"

А что, если я вам скажу, что в Киев прилетели корейские ракеты KN-23(24)?! А не "Искандеры"

Коллаж Царьграда Влад Шлепченко "Кимскандеры" c чудовищными весом разносят бункеры в Киеве: Россия нанесла удар северокорейскими ракетами Русская армия применяла ракеты KN-23 минувшей зимой, однако, по слухам, у них обнаружились большие проблемы с точностью и надёжностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх