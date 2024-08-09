А что, если я вам скажу, что в Киев прилетели корейские ракеты KN-23(24)?! А не "Искандеры"

Коллаж Царьграда Влад Шлепченко "Кимскандеры" c чудовищными весом разносят бункеры в Киеве: Россия нанесла удар северокорейскими ракетами Русская армия применяла ракеты KN-23 минувшей зимой, однако, по слухам, у них обнаружились большие проблемы с точностью и надёжностью.
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