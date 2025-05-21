Продажи строительной техники в России рухнули

По итогам первого квартала продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) в России снизились на 36,6 процента в годовом выражении, до 11,94 миллиарда рублей, причем в марте падение ускорилось до 42 процентов.
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