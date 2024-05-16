Наступление на Харьковщине вскрыло имитацию и провал обороны ВСУ – Гайдай

Наступление российской армии в Харьковской области показало всю глубину провала украинской власти. Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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