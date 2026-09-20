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Число пострадавших при налете БПЛА на Подмосковье выросло до 10

Число пострадавших при налете БПЛА на Подмосковье выросло до 10

В Ленинском городском округе Подмосковья пять человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ, уточнил глава округа Станислав Каторов в своем тг-канале.

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