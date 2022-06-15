Замену импортной продуктовой упаковки тестируют в РФ, начнут - до конца года - Абрамченко

Российские производители проводят эксперимент по созданию отечественной «экологичной» упаковки продуктов питания, чтобы заменить импортные аналоги, ее серийное производство начнется уже в этом году, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Российские производители проводят эксперимент по созданию отечественной «экологичной» упаковки продуктов питания, чтобы заменить импортные аналоги, ее серийное производство начнется уже в этом году, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
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