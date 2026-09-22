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SPLETNIK

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"Офигела от хейта". "Королева тру-крайма" Саша Сулим высказалась о своём резонансном интервью с "маньяком" Виктором Коэном

"Офигела от хейта". "Королева тру-крайма" Саша Сулим высказалась о своём резонансном интервью с "маньяком" Виктором Коэном

Саша Сулим, которую называют "королевой тру-крайма", дала интервью Мадонне Мур. В нём 37-летняя журналистка обвинила в травле хейтеров героя своего выпуска Виктора Коэна, которого осудили за убийство 26-летней возлюбленной, вновь ушла от ответа на вопрос о его виновности и высказалась о перспективах стать матерью.

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