"Офигела от хейта". "Королева тру-крайма" Саша Сулим высказалась о своём резонансном интервью с "маньяком" Виктором Коэном

Саша Сулим, которую называют "королевой тру-крайма", дала интервью Мадонне Мур. В нём 37-летняя журналистка обвинила в травле хейтеров героя своего выпуска Виктора Коэна, которого осудили за убийство 26-летней возлюбленной, вновь ушла от ответа на вопрос о его виновности и высказалась о перспективах стать матерью.