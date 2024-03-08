Президент США: Американских солдат нет на Украине

Вооруженные силы США не принимают участия в украинском конфликте и не планируют этого делать. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден во время традиционного обращения к американскому конгрессу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии