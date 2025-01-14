В Московском районе Казани экологи взяли пробы воздуха после пожара

Передвижная экологическая лаборатория Министерства экологии и природных ресурсов РТ отправилась в Московский район Казани 14 января утром для отбора проб воздуха в ближайшей доступной точке рядом с местом пожара.
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